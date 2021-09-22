Разумков о своей отставке: "Я готов"
Спикер Верховной Рад Дмитрий Разумков заявил о готовности к своей отставке с должности, если парламент отправит его в отставку в соответствии с законом, сообщает Деловая столица.
По словам спикера, о его отставке говорят давно. Он отметил, что сейчас больше, чем раньше.
"Если мы с вами говорим о "уйду в отставку" — я не планирую отставку. Я подавать в отставку не собираюсь. Если мы с вами говорим, может принять соответствующее решение Верховная Рада Украины — да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор подписей, 150 подписей, далее подготовка, отчет и голосования в стенах Верховной Рады Украины. Я к этому готов. Я об этом говорил давно: если будет желание народных депутатов сменить председателя Верховной Рады — это их право, это право Верховной Рады. Я точно всегда следовал закону, так и в этом случае я буду это делать", — сказал Разумков.