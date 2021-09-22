Разумков о своей отставке: "Я готов"

Спикер Верховной Рад Дмитрий Разумков заявил о готовности к своей отставке с должности, если парламент отправит его в отставку в соответствии с законом, сообщает Деловая столица.

По словам спикера, о его отставке говорят давно. Он отметил, что сейчас больше, чем раньше.