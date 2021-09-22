В МВД озвучили новые детали покушения на Шефира

Пули, которыми расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, могли быть ввезены в Украину контрабандой, сообщает Украина 24.

Об этом рассказал в эфире программы "Ток-шоу №1" первый заместитель главы МВД Евгений Енин.



"Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным по наглости целым рядом преступлений особо тяжкого характера. Начнем с первого. Силами Нацполиции вместе со смежными спецслужбами, в частности, СБУ проведен невероятный объем работы. Мы были первыми на месте происшествия, мы первыми оказали медицинскую помощь пострадавшему. Должен отдать большое уважение мужеству и стойкости (водителя Шефира - ред.). Несмотря на тяжелое ранение он показал непосредственно место, где было совершено покушение. Это позволило нам в течение короткого времени установить точную траекторию стрельбы и непосредственно место, с которого стрелок осуществлял нападение на автомобиль, который снизил скорость в связи с крутым поворотом. Присутствие его на месте преступления было необходимо, чтобы установить место нападения" , - сообщил он.

Енин рассказал, что из тела потерпевшего извлекли две пули:

"Это калибр 7,62. Это специфические патроны. Такие патроны ранее не производились на территории Украины и не применялись на территории Украины. Производство - Венгрия. Мы пытаемся установить временные рамки их ввоза в Украину. Мы не исключаем контрабандное попадание этих пуль в Украину. 12 пуль поразили автомобиль. Две пули извлекли из раненого. Все пули пронзили автомобиль как банку - это никакой не бронированный автомобиль".

На вопрос, почему окна машины не повреждены, заместитель главы МВД сказал: