Брюки-палаццо и прямой жакет: модный образ Евы Лонгории

Ева Лонгория любит брючные костюмы и умеет их правильно подбирать. И хотя на ее совершенной фигуре любой будет смотреться выигрышно, все-таки есть пара нюансов, которые стоит взять на заметку, сообщает РБК-Украина.

Фото в новом образе она запостила в своем блоге сети Instagram. И они имели, как всегда, бешеный успех среди фанатов знойной красавицы.

Ева Лонгория надела персикового оттенка костюм, который составили брюки-палаццо и жакет прямого кроя. Благодаря своему свободному крою они отлично подчеркнули точеную фигуру Лонгории, сделав ее еще более миниатюрной. К костюму звезда подобрала белый топ на тоникх бретельках с декольте, подчеркнув талию и грудь. Эта деталь сделала образ соблазнительным и дерзким.

фото: instagram.com/evalongoria