Honda представила обновленный кроссовер Passport

Японская компания Honda анонсировала рестайлинговую версию кроссовера Passport. Автомобиль получил большой пакет обновлений от внешности до комплектации, сообщает Обозреватель.

Модель дебютировала на американском рынке три года назад. Автомобиль адресован тем покупателям, для которых родственный Pilot слишком большой, а необходимости в третьем ряде сидений нет.

В соответствии с трендами, обновленная версия Passport первой среди моделей марки получила "внедорожную" версию TrailSport. Источник: Honda

Фактически Passport является укороченной версией Pilot с 5-местным салоном. Обновленная версия получила более агрессивный дизайн передней части, включая иную облицовку радиатора и бампера. По замыслу стилистов, новый облик позволит привлечь к модели более широкий круг покупателей.

Для отделки интерьера подготовили новые цвета и материалы. Для повышения безопасности в список базовых опций добавили системы оповещения о непристегнутых ремнях, а также присутствия пассажиров на заднем ряду (чтобы на парковке никого там случайно не забыли).

В соответствии с трендами, обновленная версия первой среди моделей марки получила "внедорожную" версию TrailSport. Для нее подготовили облицовку радиатора с эксклюзивным рисунком, защитные накладки на бамперах, более широкую колею (+10 мм), а также выразительные колесные диски с шинами размерностью 245/60 R18. Салон версии TrailSport украсили черной кожей с перфорацией, контрастной оранжевой строчкой и декоративной вышивкой на подголовниках.

Салон версии TrailSport украсили черной кожей с перфорацией, контрастной оранжевой строчкой и декоративной вышивкой на подголовниках. Источник: Honda

Для любителей выглядеть "спортивно" предлагается опционный стайлинг-пакет HPD, в который вошли иная облицовка радиатора, черные расширители колесных арок, диски уникального дизайна и декоративные аппликации на кузове.

Honda Passport оснащается атмосферным бензиновым мотором V6 3.5, который развивает мощность 284 л.с. В паре с ним работает 9-ступенчатый "автоматом". На выбор покупателям предлагается передний привод или фирменная трансмиссия i-VTM4 с системой векторизации тяги. В нормальных дорожных условиях она отправляет к задним колесам до 70% крутящего момента. В случае необходимости система может перераспределять между задними колесами до 100% тяги.

На выбор покупателям предлагается передний привод или фирменная трансмиссия i-VTM4 с системой векторизации тяги. Источник: Honda

В стандартную комплектацию новинки вошла комплексная система помощи водителю Honda Sensing. Она включает систему экстренного торможения и предупреждения об опасности фронтального столкновения, контроля за разметкой и удержания в полосе, а также адаптивный круиз-контроль.

Появление у дилеров запланировано на предстоящую зиму. Цены станут известны ближе к началу продаж.