Санду в ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна продолжит неизменно добиваться полного ухода военнослужащих РФ из оккупированного Приднестровья. Республика остается твердой сторонницей мирного и политического урегулирования конфликта, сообщает РБК-Украина.

Выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Санду также подчеркнула необходимость вывоза оружия и боеприпасов.

"В духе закрепленного в конституции принципа нейтралитета и международного права я бы также хотела повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу военных из Приднестровья остается неизменной. Это подразумевает вывоз или уничтожение боеприпасов на складах в селе Колбасна, что является угрозой экологии и безопасности региона в целом" , - сказала Санду.

Кишинев также серьезно обеспокоен ухудшением ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе.

"Я бы хотела еще раз подчеркнуть, что Молдова - это государство, которое привержено миру. Мы полны решимости найти мирные политические решения для конфликта в приднестровском регионе нашей страны с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах" , - отметила глава государства.

Автор: Артур Родивилов