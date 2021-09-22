В Украине создадут спецтюрьмы для "воров в законе"

В Украине уже в следующем году может появиться специальная тюрьма для так называемых "воров в законе".﻿ Об этом в программе "Право на Право" телеканала "Дом" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает УНИАН.

Она подчеркнула, что "воры в законе" опасны как на свободе, так и в тюрьмах, поскольку пользуются огромным влиянием. Именно поэтому "воров в законе" так важно изолировать, чтобы исключить это влияние, а для этого нужны специальные возможности, техника. По ее словам, уже в следующем году в Украине могут быть созданы первые учреждения специально для "воров в законе".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать в Украине хотя бы два учреждения с таким специальным статусом, и проработать все технические средства, проработать эмоциональное, психологическое состояние персонала в таких учреждениях, подготовить всю команду к работе с такими субъектами, чтобы и их пытаться ресоциализировать. Мы рассчитываем на то, что будем готовы принять первых осужденных по такой статье уже в следующем году" , – сказала замминистра.

По ее словам, условия содержания "авторитетов" в подобных учреждениях будут соответствующим образом организованы.