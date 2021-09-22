Зеленский выступил на ГА ООН - главные заявления

Президент Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства призвал оживить ООН и обновить ее устав, чтобы организация стала эффективной и действенно реагировала на глобальные проблемы, сообщает РБК-Украина.

Покушение на Шефира - цена реформ в Украине

Свою речь Зеленский начал с того, что рассказал о покушении на своего близкого друга и первого помощника Сергея Шефира, которое произошло днем 22 сентября.

"На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив, к счастью, жизни водителя ничего не угрожает" , - сказал он.

Мир провалил экзамен на COVID и единство

Зеленский раскритиковал большие государства за неравномерное распределение вакцин против коронавируса и заявил, что во время пандемии COVID-19 мир провалил экзамен на единство. Поэтому глава государства призвал обновить устав ООН, чтобы организация стала более эффективной.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала нужно обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID и экзамен на единство" , - подчеркнул президент.

Заседания ООН нужно перенести к "горячим точкам"

Глава государства предложил проводить заседания ООН вблизи "горячих точек", которых много в мире. Тогда, по его мнению, ООН сможет воочию увидеть глобальные проблемы, которые существуют в мире.

"Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи "горячих точек". Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них" ,- заявил Зеленский.

Количество жертв на Донбассе растет - время просыпаться

"Время просыпаться. Честно, Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые раздаются на оккупированном Донбассе" , - сказал Зеленский, напомнив о количестве жертв войны на Востоке Украины.

Глава государства добавил, что после его выступления на Генассамблее ООН в 2019 году число жертв войны на Донбассе вновь возросло. Это по его словам, "цена свободы и цена независимости".

ООН и Россия должны присоединиться к Крымской платформе

Зеленский призвал всех членов ООН присоединиться к декларации, которая была принята на саммите Крымской платформы в Киеве, и упрекнул за то, что организация уклоняется от вопроса Крыма.

"Здесь нет избранных, которых нельзя обижать" , - подчеркнул он.

Глава государства также заявил, что Крымская платформа открыта и для России.

"И это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной" , - пояснил президент.

ООН должна помочь в освобождении украинцев из плена России

Президент рассказал ООН о задержании заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, которое произошло в Крыму в начале сентября. Глава государства призвал организацию помочь в освобождении его и еще сотен украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

"Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права. Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и территории Российской Федерации" , - сказал Зеленский.

Российские выборы на Донбассе - вызов для ООН

Зеленский призвал ООН действенно отреагировать на раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины, а также проведение в ОРДЛО и Крыму выборов в российскую Госдуму.