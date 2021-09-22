Кулеба допускает $1 млрд помощи от США
В ближайшие годы Соединенные Штаты могут предоставить Украине помощь в размере $1 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Деловая столица.
По словам Кулебы, сейчас есть все предпосылки к тому, чтобы Штаты предоставили Украине финансовую помощь в ближайшие годы.
"Моя позиция проста и я уже начал говорить об этом с Конгрессом и Администрацией США — уровень финансовой поддержки Украины должен достичь отметки в 1 млрд долларов. И это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все предпосылки", — заявил глава МИД.
Как отметил Кулеба, в Конгрессе есть много сил, которые выступают с поддержкой инициативы со стороны США, в связи с чем МИД планирует и в дальнейшем работать над соответствующим вопросом.
"И есть много сил в Конгрессе, которые поддерживают эту инициативу. Это не произойдет сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы будем над этим работать", — добавил министр.