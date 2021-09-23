23 сентября 2021 - какой сегодня праздник, что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются День рождения жевательной резинки, День празднования бисексуальности, День борьбы с незавершением детьми средней школы, Международный день жестовых языков, День образовательных технологий, Всемирный день бестраншейных технологий, День приправы Заатар, сообщает УНИАН.

В США - День синдрома беспокойных ног, День "шашечной речи", Четверг "Помни обо мне", День американского пирога в горшочке, День собак в политике, День для себя, в Бразилии - День мороженого, в Японии - Праздник осеннего равноденствия, в Италии - День зелёного кофе, во Франции - День гастрономии, в Кыргызстане - День государственного языка, в Аргентине - День общественных библиотек, День политических прав женщин, в Бутане - День благословенного дождя, в Брунее - День учителя, в Литве - День памяти жертв геноцида, в Испании - Праздник святой Фёклы, в Индии - День мучеников, в Саудовской Аравии - Национальный день.

Памятные даты 23 сентября, годовщины и события

23 сентября считается днем рождения жевательной резинки. Именно в этот день в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую "жвачку" из сосновой смолы. Хотя самая первая жевательная резинка датируется 7-2 веками до н.э. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Взялся за ее возрождение в 19 веке Куртис. Он решил открыть промышленное производство жевательной резинки. Позже в нее стали добавлять парафиновые ароматизаторы.

Постепенно производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из сосновой смолы. Новую жизнь "жвачка" - уже на основе каучука - получила в 1869 году, благодаря Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж. "Жвачка" быстро набирала популярность, завоевав, в итоге, мир.

23 сентября 1944 года началось принудительное выселение этнических украинцев из Польши в Украину и поляков из Украины - в Польшу, для якобы "очищения" государств. Этому предшествовало подписание "Люблинского соглашения" 9 сентября 1944 года. Но все сопротивления населения жестко подавливались. На 31 октября 1946 года из СССР в Польшу было переселено почти 1,1 млн человек. Из Польши в СССР прибыло около 518 тысяч человек. Эта операция в 90-х годах была признана бесчеловечной и осуждена.

В 1932 году в этот день был издан декрет "Об объединении частей арабского королевства", согласно которому появилось Королевство Саудовская Аравия.

В 1939 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую завещано вскрыть в 6939 году. В капсулу вложена женская шляпка, мужская курительная трубка и 1100 микрофильмов.

В 2002 году в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии.

В 2008 году стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов. Начало разработки новой операционной системы осуществлялось компанией Android Inc., но в 2005 году она была куплена компанией Google.

Став владельцем разработчика, Google создал отдельный альянс, который и стал вести дальнейшую разработку операционной системы Android. Этот альянс носит название Open Handset Alliance, и именно он выпустил в свет первую официальную версию ОС Android. Пока Android продолжает удерживать в руках пальму первенства среди операционных систем для мобильных устройств.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 сентября чтит память святых Петра и Павла - епископов Никейских. В народе этот осенний праздник называют "Петр и Павел Рябинники". Если сорвать рябину в этот день, то она защитит от нечистой силы и простуды. Поставьте в доме веточку рябины, чтобы привлечь в вашу жизнь счастье. Начинайте новые дела в этот день - они успешно завершатся.

Что сегодня нельзя делать

До полудня нельзя считать мелкие деньги - не будет больших денег.

Приметы на 23 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода будет 23 сентября - такой будет и вся осень.

Именины 23 сентября

Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны и Евгения.