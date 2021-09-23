Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на поражение от донецкого "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины, сообщает УНИАН.

"Нечего комментировать, "Шахтер" был лучше. Эта игра могла бы и не состояться, ведь мы и чемпионы и обладатели Кубка. "Шахтер" сегодня больше хотел добиться успеха. У нас тоже были хорошие возможности в начале игры. В такой игре первый гол решает многое, и мы могли его забить, тогда все было бы по-другому. Но первыми пропустили мы, и после этого стало сложно играть. Сегодня они были индивидуально сильнее нас" , - сказал Мирча.

"Что мне не понравилось, так это атмосфера. Не понимаю, почему все так агрессивно вели себя. Они выбегали на нашу территорию, когда праздновали гол. Я поздравляю их с победой, но есть моменты, которые мне не понравились. Мы знали, как они будут играть, я предупреждал игроков. У нас были моменты, но мы их не реализовали и дали им почувствовать уверенность. Наши замены? Игроки вышли, когда счет уже был 0:3. Было уже трудно что-то исправить" , - добавил Луческу.

"Надеюсь, в нашем следующем матче будет меньше агрессии. Этот праздник был испорчен агрессивным поведением представителей "Шахтера". Давно не видел столько агрессии, это неуважение к нам как к команде" , - завершил мысль опытный тренер.

"Шахтер" - "Динамо": итоги матча за Суперкубок Украины-2021