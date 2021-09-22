Зеленский на ГА ООН проигнорировал российского журналиста

Президент Украины Владимир Зеленский, который в ночь на четверг, 23 сентября (по киевскому времени) , выступил с трибуны Генассамблеи ООН, не стал общаться с российским корреспондентом "РИА Новости". Он проигнорировал вопрос кремлевского пропагандиста о покушении на его советника Сергея Шефира, сообщает Обозреватель.

Российское издание распространило соответствующее видео. На кадрах видно, как Зеленский на входе в здание штаб-квартиры ООН прошел мимо российского журналиста, который выкрикивает свой вопрос. Пропагандист спросил президента Украины о том, кто, по его мнению, стоит за покушением на Шефира.