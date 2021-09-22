На Киевщине ликвидировали крупную плантацию конопли

В Киевской области сотрудники полиции обнаружили нелегальную плантацию конопли площадью более 3 гектаров, сообщает Цензор.НЕТ.

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По информации Департамента коммуникации Национальной полиции правоохранители получили информацию о том, что на территории одного из полей в Бориспольском районе находится плантация растений конопли. При обследовании указанного района оперативники обнаружили поле с коноплей возле села Волчков. Общая площадь, на которой росли растения достигала около 3,5 гектара.

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Всего полицейские насчитали около 100 тыс. растений конопли. Стоимость обнаруженного наркосырья по ценам "черного" рынка составляет более 20 млн гривен.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Часть растений правоохранителями направлена на экспертизу, остальные - уничтожены.

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