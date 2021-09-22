На Киевщине ликвидировали крупную плантацию конопли

В Киевской области сотрудники полиции обнаружили нелегальную плантацию конопли площадью более 3 гектаров, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации Департамента коммуникации Национальной полиции правоохранители получили информацию о том, что на территории одного из полей в Бориспольском районе находится плантация растений конопли. При обследовании указанного района оперативники обнаружили поле с коноплей возле села Волчков. Общая площадь, на которой росли растения достигала около 3,5 гектара.

Всего полицейские насчитали около 100 тыс. растений конопли. Стоимость обнаруженного наркосырья по ценам "черного" рынка составляет более 20 млн гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Часть растений правоохранителями направлена на экспертизу, остальные - уничтожены.