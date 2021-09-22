США помогут в расследовании покушения на Шефира
США заявили о готовности помочь с расследованием дела о покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24, сообщает Корреспондент.
"В этот вечер (среда - ред.) мы получили подтверждение от наших американских коллег предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления", - сказал Енин.
В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование дела передадут Главному следственному управлению МВД. Она добавила, что сегодня вечером прошло совместное совещание правоохранителей по делу о покушении на Шефира.
"Будет создана совместная следственная группа. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, и когда они закончатся - можно будет делать какие-то выводы", - сказала Венедиктова.
По ее словам, в деле о покушении на помощника президента Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство.
"На совещании мы решили изменить подследственность и передать дело в ГСУ", - отметила Венедиктова.
Также генпрокурор говорит, что уровень дела о покушении повышается и по нему создаются совместные следственные группы.
"Будут у нас находиться следователи Нацполиции и СБУ", - подытожила Венедиктова.