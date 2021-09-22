В Харькове просят увеличить число COVID-больниц

Власти Харькова просят вернуть две больницы в перечень учреждений, которые могут принимать инфицированных коронавирусом. На данный момент три действующие перегружены. Об этом заявила заместитель главы мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан, сообщает Новое время.

По словам чиновницы, сейчас в Харькове работают три COVID-больницы — № 13, № 17 и № 25, которые имеют в общем 770 койко-мест. Ранее в этот перечень входили также больницы № 18 и роддом № 2, но их позже исключили. Она объяснила, что места в трех больницах хватает, но их мощности уже полностью использованы.

Харьковский горсовет уже направил соответствующее обращение в Харьковскую ОГА. Окончательное решение должен будет принять Минздрав.