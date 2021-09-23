Глава ВОЗ заявил о провале целей вакцинации

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 50 странах мира к концу сентября не удастся достичь по охвату более 10% населения прививками от коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Выступая в среду на саммите по вопросам борьбы с пандемией, глава ВОЗ сообщил, что из обещанного странами с высокими доходами другим государствам 1 млрд доз вакцины реально было предоставлено менее 15%.

Почти 90% богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели охватить к концу сентября вакцинацией от COVID-19 не менее 10% населения, сказал Гебрейесус.

"Однако 50 государств этого не достигнут, в основном [они расположены] в Африке" , - констатировал он.

"Страны с высокими доходами пообещали более 1 млрд доз, однако материализовались менее 15% доз" , - сообщил гендиректор.

"Нам необходима сегодня твердая глобальная приверженность поддержке вакцинации по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу нынешнего года и 70% к середине 2022 года" , - добавил он.

По его словам, для достижения этих целей "именно сейчас необходимы 2 млрд доз для стран с низкими и средними доходами".

В связи с этим глава ВОЗ призвал "страны и компании, контролирующие глобальное снабжение вакцинами", немедленно выполнить свое обещание поделиться препаратами, содействовать немедленной передаче технологий и прав интеллектуальной собственности на вакцины, а также внести коррективы в планы ближайших поставок для механизма COVAX и Африканского трастового объединения по закупке вакцин (AVAT).

Автор: Артур Родивилов