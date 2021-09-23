Украина не планирует разрывать дипотношения с РФ - Кулеба
Украина пока не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Чтобы рассматривать этот вопрос, должно произойти что-нибудь «мегакатастрофическое», сообщает Новое время.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала Дом. Украинский министр считает, что стране нет смысла разрывать дипломатические отношения с РФ сегодня, поскольку соответствующий вопрос нужно было поднимать еще в 2014 году. Кулеба подчеркнул, что разрыв дипломатических отношений — высшая мера наказания.
«Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений — это высшая мера наказания», — заявил Кулеба.
Даже если это произойдет, то пользы от этого на данный момент не будет, уточнил министр.