Суд вынес приговор бывшему танкисту "ДНР"

Танкиста самопровозглашенной "ДНР", который воевал против украинских военных и был, в частности, старшим стрелком шпионской "роты" противника, суд приговорил к девяти годам лишения свободы, сообщает УНИАН.

Как заявили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры, 31-летний уроженец города Покровск осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).

С апреля 2015 года по январь 2019 года мужчина принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе "2-го мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса Министерства обороны ДНР" и танкового батальона "Дизель" в качестве водителя-механика. Кроме того, он был старшим стрелком разведывательной роты "5-й отдельной мотострелковой бригады".

"После прохождения военных учений на танковом полигоне оккупированного НВФ (незаконные вооруженные формирования – Ред.) РФ г. Шахтерска, осужденный посещал передовые позиции боевиков на окраинах г. Докучаевска, где оказывал активное вооруженное сопротивление украинским защитникам" , – сообщили в прокуратуре.

В январе 2019 года мужчина по собственному желанию покинул ряды боевиков. В октябре 2019 года во время пересечения линии разграничения в районе контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.