В Одесской области подросток поджег церковь

В селе Иванчанка Болградского района Одесской области 12-летний парень поджег церковь, в пожаре никто не пострадал, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы﻿ полиции региона инцидент произошел во вторник вечером. В результате было повреждено здание и имущество культурного сооружения. Огонь потушили жители села.

"Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный житель. Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил" , - говорится в сообщении.

По данным СМИ, буллингом школьника занимался сын настоятеля церкви.

Открыто уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (ч.2 ст.194 УК). В его рамках следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, начата проверка информации о буллинге среди школьников. В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника.