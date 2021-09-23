Алжир закрыл небо для самолетов Марокко

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о закрытии воздушного пространства страны для всей марокканской авиации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Высший совет безопасности принял решение немедленно закрыть воздушное пространство страны для всех (марокканских - ред.) гражданских и военных самолетов, а также для самолетов, зарегистрированных в Марокко" , - цитируют западные СМИ официальное заявление правительства страны.

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 24 августа, обвинив соседнюю страну во "враждебных действиях". По словам главы МИД Алжира Рамтана Ламамры, такое решение было продиктовано "тем фактом, что, как показывает история, в Марокко никогда не прекращали враждебных действий в отношении Алжира". В итоге, как отметил министр, "такие шаги приводили к конфликту, а не к взаимодействию в регионе".