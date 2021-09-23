10 модных лайфхаков звезд, благодаря которым они выглядят сногсшибательно

Знаменитости каждый раз пытаются выглядеть на красной дорожке непревзойденно. Однако у голливудских икон стиля есть фасоны одежды, которые они носят всегда, меняя только оттенок и детали, сообщает Обозреватель.

С помощью правильного кроя платья, аксессуаров и цветов, селебрити умело подчеркивают особенности своей внешности. Далее о модных лайфхаках звездных красавиц, которыми они пользуются годами.

Кира Найтли

Кира Найтли носит платья с прозрачными рукавами.

Голливудская актриса Кира Найтли часто появляется на красных дорожках в длинных и нарядных платьях. Однако ее образ выделяется среди других звезд благодаря прозрачным рукавам. Знаменитость подчеркивает изящные плечи и стройные руки. Дизайнеры шьют рукава из фатина или кружева с узором.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун в платьях с акцентом на талии.

Звезда кино Риз Уизерспун ростом 156 см, поэтому она часто надевает платья с акцентом на поясе. Отрезная пышная юбка с завышенной талией визуально делает ноги длиннее.

Гвендолин Кристи

Гвендолин Кристи носит атласные костюмы.

Актриса сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи отличается атлетическим телосложением и высоким ростом. Звезда обожает надевать на красную дорожку яркие оверсайз костюмы, которые делают ее фигуру более женственной. Комплекты в пижамном стиле создают легкий и непринужденный образ.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт носит черные жакеты.

Актриса Кейт Бланшетт на светских мероприятиях всегда выглядит сдержанно и элегантно. Поддерживать образ неприступной красавицы ей помогает обычный черный жакет. Звезда Голливуда умело экспериментирует с универсальным пиджаком и комбинирует его с изысканными платьями. Кейт подходят короткие облегающие и оверсайз модели, чтобы подчеркнуть линию плеч.

Ева Лонгория

Ева Лонгория обожает белый цвет.

Зажигательная брюнетка Ева Лонгория обычно появляется на публике в белом наряде. Голливудская актриса обладает смуглой кожей и карими глазами, поэтому светлое одеяние ей очень идет. Белый классический костюм изысканно смотрится на красной дорожке.

Эль Фаннинг

Эль Фаннинг надела платье с цветочным принтом.

Эль Фаннинг обожает романтические наряды с цветами, напоминающее платья королевы. Звезда играла принцессу Аврору в киноленте "Малифисента", а теперь поддерживает нежный образ. Легкие платья с цветами украшают изящную фигуру Эль.

Рэйчел МакАдамс

Рэйчел МакАдамс носит платье-футляр со сборкой

Актриса Рэйчел МакАдамс является обладательницей идеальной фигуры песочных часов. Звезда умело подчеркивает свои формы с помощью облегающих платьев без бретелей и рукавов.

Эмили Блант

Эмили Блант одевает изысканные королевские образы.

На красных дорожках актриса Эмили Блант шагает только в изысканных королевских платьях. Часто ее образы дополняют длинные накидки или кейп. В таком образе знаменитость всегда выглядит безупречно и держит осанку.

Эми Адамс

Эми Адамс носит ценные броши.

Особенностью почти каждого платья Эми Адамс является декор в области декольте, который подчеркивает грудь. Вышивка бисером или брошь гармонично сочетается с массивными украшениями. Если платье с яркими деталями, то на шее актрисы нет ожерелья.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян носит кожаные штаны.

Ким Кардашьян обожает носить кожаные штаны, чтобы подчеркнуть свои бедра. В гардеробе светской львицы сотни моделей, она носит их в повседневной жизни и на светских мероприятиях.