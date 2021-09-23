"Дельта" практически вытеснила остальные штаммы - ВОЗ

Штамм коронавируса Дельта, который впервые был зафиксирован в Индии, обнаружен в образцах 99% больных во всем мире. Об этом заявила ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария ван Керхове в прямом эфире в Facebook, сообщает Корреспондент.

По ее словам, на остальные угрожающие варианты инфекции - Альфа, Бета и Гамма - приходится лишь 1% зараженных.

"Дельта стал сильнее, еще более заразным, и он перехватывает остальные штаммы и вирусы, распространяющиеся среди населения", - отметила эксперт.

Ван Керхове информировала, что, по последним данным, штамм Дельта зафиксирован в 185 государствах и территориях мира.

Кроме того, в ВОЗ сообщили, что организация отметила еще пять штаммов коронавируса, которые вызывают интерес. Среди них Йота, Эта и Каппа. Их статус ВОЗ понизила от "угрожающего" к такому, что "находится под присмотром".