За год силовики разоблачили 30 банд, торговавших людьми

С начала 2021 года правоохранительные органы разоблачили на территории Украины 30 преступных группировок, причастных к торговле людьми и каналам нелегальной миграции, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом во время встречи представителей Министерства внутренних дел Украины и посольства США, посвященной вопросам борьбы с торговлей людьми в Украине и за ее пределами, заявил и.о. начальника Департамента миграционной полиции НПУ Игорь Малахов, передает пресс-служба МВД.

"С начала года выявлено уже 30 организованных преступных групп торговцев людьми и организаторов нелегальной миграции. Мы участвуем в четырех международных следственных группах с целью трансграничного преследования трафикеров" , - отметил Игорь Малахов.

При этом заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко отметила, что борьба с торговлей людьми была и остается приоритетом в работе министерства и Нацполиции.

"Мы понимаем то, что наши подразделения Нацполиции нуждаются в обновлении подходов и переформатирования. Поскольку мы хотим вывести правоохранительные структуры на новый уровень в противодействии торговле людьми, нужно улучшать их работу уже сейчас" , - подчеркнула чиновница.

В то же время руководитель отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Сара Ленгенкамп отметила, что Украина - одна из немногих стран, которые настолько открыто сотрудничают с Соединенными Штатами по этому вопросу, и заверила, что американская сторона будет и впредь поддерживать МВД.