Пограничники задержали крымского "народного ополченца"

При себе задержанный имел несколько медалей за аннексию Крыма и удостоверение участника так называемого "народного ополчения", сообщает Корреспондент.

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По данным в Госпогранслужбе в контрольном пункте въезда-выезда Каланчак, на админгранице с Крымом, пограничники задержали 64-летнего представителя "Союза ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым". Отмечается, что, направляясь на материковую часть Украины, мужчина имел при себе несколько медалей за аннексию полуострова.

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"При осмотре его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", полученные им в 2014-2018 годах и "завизированы" подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма", - уточнили в ГПСУ.

Кроме наград, у гражданина Украины обнаружили удостоверение участника так называемой "крымской региональной общественной организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

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Как удалось выяснить, задержанный принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории временно аннексированного Крыма, беспорядках и нападениях с целью захвата предприятий, учреждений и государственных организаций.

"Ополченцу" инкриминируют создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК). Он передан Нацполиции.

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