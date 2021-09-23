Пограничники задержали крымского "народного ополченца"

При себе задержанный имел несколько медалей за аннексию Крыма и удостоверение участника так называемого "народного ополчения", сообщает Корреспондент.

По данным в Госпогранслужбе в контрольном пункте въезда-выезда Каланчак, на админгранице с Крымом, пограничники задержали 64-летнего представителя "Союза ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым". Отмечается, что, направляясь на материковую часть Украины, мужчина имел при себе несколько медалей за аннексию полуострова.

"При осмотре его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", полученные им в 2014-2018 годах и "завизированы" подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма" , - уточнили в ГПСУ.

Кроме наград, у гражданина Украины обнаружили удостоверение участника так называемой "крымской региональной общественной организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Как удалось выяснить, задержанный принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории временно аннексированного Крыма, беспорядках и нападениях с целью захвата предприятий, учреждений и государственных организаций.

"Ополченцу" инкриминируют создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК). Он передан Нацполиции.