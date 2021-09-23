Меркель отклонила звонок Байдена после его вступления в должность

Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный звонок Джо Байдена, который хотел провести именно с ней первые переговоры в качестве президента США, сообщает Лента.Ру.

Как пишет газета Wall Street Journal после переезда в Белый дом в январе Байден решил посвятить свой первый звонок иностранному лидеру Ангеле Меркель. Таким образом новый американский лидер хотел подать знак о возвращении трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи предыдущего президента Дональда Трампа. Однако Меркель отказалась разговаривать с Байденом после его вступления в должность.

"У канцлера Германии были другие планы. Она отказалась ответить на звонок в ту пятницу днем, поскольку должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином" , — сообщает WSJ со ссылкой на советников, не указывая, чью сторону они представляют.

Меркель посчитала символические жесты американской стороны неуместными и попросила свою команду назначить другую дату для диалога. В итоге он состоялся в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась к работе. В результате первым собеседником Байдена на посту президента стал премьер Канады Джастин Трюдо, с которым он пообщался 23 января.