В США обстреляли остановку, погиб школьник

В городе Луисвилл штата Кентукки в США неизвестные из автомобиля открыли огонь по автобусной остановке. В результате погиб школьник, еще двое - ранены, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 22 сентября информировал телеканал NBC со ссылкой на полицию. По имеющимся данным, инцидент произошел накануне около 6:20 (13:20 по Киеву). На остановке находились ученики местной школы.

Двух раненых детей отправили в больницу, впоследствии один из них скончался. Третий пострадавший от госпитализации отказался. Правоохранители пока не располагают данными о причинах стрельбы. Виновников ищут.