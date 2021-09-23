Разбогатевший на мировом кризисе миллиардер решил развестись
Миллиардер Джон Полсон разводится со своей женой Дженни после двадцати лет брака, сообщает Лента.Ру.
По информации Bloomberg, супруги не составили брачного договора, поэтому разрыв может стать одним из самых дорогостоящих в истории и оставить Полсона без части денег.
Миллиардера в суде будет представлять адвокат Уильям Забель, который уже работал с такими известными людьми, как Джордж Сорос и Говард Стерн. Дженни, по сообщениям СМИ, ведет переговоры с Робертом Коэном, который защищал интересы Иваны Трамп, Умы Турман, Мелинды Гейтс и Майкла Блумберга.
"Джон глубоко уважает Дженни и будет продолжать обеспечивать все самое лучшее для здоровья и счастья семьи", — заявил Уильям Забель.
Пара воспитывает двух дочерей-подростков. Причиной развода стали «непримиримые разногласия».
Состояние 65-летнего Джон Полсона оценивается в 4,8 миллиарда долларов. Он разбогател, делая успешные ставки против рынка жилья США перед мировым кризисом 2008 года. Дженни Полсон на 15 лет младше супруга и познакомилась с ним задолго до того, как тот заработал капитал. Джон Полсон нанял будущую жену в качестве ассистентки. На тот момент она недавно иммигрировала из Румынии и получила политическое убежище в США.
"Дженни не пила, не курила и не гуляла поздно ночью, для меня она была глотком свежего воздуха", — говорил миллиардер.
Джон Полсон заработал 20 миллиардов долларов для себя и инвесторов, когда американские субстандартные ипотечные облигации рухнули и спровоцировали финансовый кризис. После у него была череда менее успешных лет. В 2019 году активы упали до девяти миллиардов долларов с пика 2011 года в 38 миллиардов. В 2020 году финансист заявил, что разочаровался в хедж-фондах и преобразовал собственный в семейный офис. Полсон много инвестирует в недвижимость. У семьи есть ранчо в Аспене (штат Колорадо), которое ранее принадлежало саудовскому принцу, и поместье в Хэмптоне, купленное за 41 миллион долларов в 2008 году.
Развод Джона и Дженни Полсонов может стать одним из крупнейших в истории, однако он сильно отстает от таких громких и дорогостоящих разрывов, как расставание Билла и Мелинды Гейтс или Джеффа и Маккензи Безос. Мелинда Гейтс после развода с основателем Microsoft приобрела миллиарды долларов акций различных компаний. Маккензи Скотт после разрыва с основателем и главой Amazon занимает 23-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Ее состояние составляет 56,4 миллиарда долларов. Часть своих средств Скотт направила на благотворительность.