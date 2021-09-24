Назван продукт снижающий риск развития гипертонии

Британские ученые рассказали, какая диета может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Главным продуктом, помогающим снизить риск развития гипертонии, они назвали брокколи, сообщает Лента.Ру.

Ученые заявили, что огромное количество людей страдают от повышенного давления, но многие из них даже не знают о своем недуге. Медики отметили, что именно у таких людей есть большой риск умереть от сердечного приступа. В группе риска находятся люди, страдающие лишним весом, курящие и те, у кого есть родственники с плохим анамнезом. Также риск заболевания повышается с возрастом.

Ученые уверяют, что лечить повышенное давление следует не только лекарствами, но также тщательно продумать свою диету. Главный продукт, помогающий нормализовать давление, это брокколи. Этот овощ богат фолиевой кислотой, фитоэстрогенами, витамином С, кальцием, калием и магнием.

Употребление четырех порций брокколи в неделю значительно снижает артериальное давление по сравнению с теми, кто ест только одну порцию в месяц или меньше, отметили диетологи. Они посоветовали употреблять овощ сырым, либо готовить его на пару.