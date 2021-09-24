Раскрыта польза продуктов с молочным жиром для сердца

Высокий уровень потребления молочных продуктов предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. При этом повышенное потребление молочных жиров не связано с повышенным риском смерти. Это раскрыли ученые Института глобального здравоохранения Джорджа, Школы общественного здравоохранения Хопкинса и Уппсальского университета в США, сообщает Лента.Ру.

Исследователи оценили потребление молочных жиров среди 4150 шведов в возрасте 60 лет, измерив уровень определенной жирной кислоты в крови пациентов. За испытуемыми наблюдали в течение 16 лет, чтобы определить частоту сердечных приступов, инсультов и других серьезных нарушений кровообращения. После статистической корректировки таких факторов, как возраст, доход, образ жизни, пищевые привычки и другие заболевания, оказалось, что высокий уровень потребления молочных продуктов был связан с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Статья исследователей опубликована в журнале PLoS Medicine.

Полученные результаты противоречат диетическим рекомендациям, согласно которым лучше выбирать обезжиренные молочные продукты. 17 других исследований с участием почти 43 тысяч человек из США, Дании и Великобритании подтвердили данные о пользе и безопасности молочных жиров для сердца.