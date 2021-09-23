Житель Полтавы открыл стрельбу и похитил женщину

В городе Кременчуг Полтавской области задержан 34-летний правонарушитель, который открыл стрельбу в областном центре, ранил мужчину и похитил женщину, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-служба Нацполиции региона в Полтаве, на улице Симона Петлюры, возле остановки общественного транспорта мужчина произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего якобы заставил женщину сесть в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. О происшествии в полицию сообщила свидетель.

"Предварительно установлено, что мужчина, который совершил несколько выстрелов из оружия в центральной части Полтавы, ранил местного прохожего, 1990 года рождения. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь" , - информировали правоохранители.

Автомобиль, на котором злоумышленник скрылся с места происшествия, в течение часа установили и задержали в Кременчуге. В машине, кроме подозреваемого, находилась 25-летняя женщина. Вероятно, именно ее он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве, уточнили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям о хулиганстве и похищении человека (ч.4 ст.296 и ст.146 УК). Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.