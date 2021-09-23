В США готовят санкции против 35 россиян

Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (с 1 октября 2021 года). Ею предлагается рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, сообщает Новое время.

По мнению комитета, они имеют отношение к нарушению прав человека. Накануне, 22 сентября, член Хельсинской комиссии и конгрессмен Пол Массаро опубликовал в Twitter список из 35 россиян, в отношении которых могут быть введены санкции. Список был предложен соратниками Алексея Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым, они его передали представителям ЕС и США.

NEW: @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions – and naming every one of them – has been APPROVED by Rules Committee. And that's not all! ???????? pic.twitter.com/tKJOB28qyH — Paul Massaro (@apmassaro3) September 22, 2021

Среди фигурантов списка значатся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Также под санкции могут попасть бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и др.

Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски и конгрессменом-республиканцем Джоном Кертисом. Они предполагают, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках «закона Магнитского». Данная поправка имеет рекомендательный характер, а само введение санкций останется на усмотрение американской администрации.