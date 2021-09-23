Курс валют НБУ на 23 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 22 сентября, снизился до отметки 26.67 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 31.29 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.66 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 16 коп до 36.37 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 28.91 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.75 за 1 польский злотый.