Курс валют НБУ на 23 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 22 сентября, снизился до отметки 26.67 за 1 доллар.
Евро подешевел на 7 коп до 31.29 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.66 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 16 коп до 36.37 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 28.91 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.75 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.671400
|EUR
|Евро
|31.285600
|RUB
|Рубль
|0.366070
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.366500
|CHF
|Швейцарский франк
|28.913700
|PLN
|Польский злотый
|6.753300