Наш природный спутник влияет на погоду на Земле и живых существ. Так считают не только ученые, но и астрологи. Каждая фаза Луны по-разному влияет на судьбу человека и его здоровье. Подвержены лунному влиянию и наши волосы, сообщает УНИАН.

Влияние Луны на волосы

Чтобы стрижка или окрашивание волос прошли успешно, процедуры нужно согласовывать с лунным календарем.

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в октябре 2021

Новолуние - 6 октября в 14 часов 05 минут.

Полнолуние - 20 октября в 17 часов 56 минут.

Растущая Луна с 7 по 19 октября 2021.

Убывающая Луна с 1 по 5 и с 21 по 31 октября.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021

Благоприятные дни для стрижки волос: 3, 5, 7, 11-13, 28, 30 октября.

Кардинальное изменение стрижки: 12 октября.

Лучшие даты для окрашивания волос: 3-5, 11, 22, 28, 29, 30 октября.

Хорошие дни для завивки и формирования локонов: 3-4, 12-13, 19, 22-25, 31 октября.

Неблагоприятные дни для стрижки: 15, 16, 18 октября.