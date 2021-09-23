Гороскоп на сегодня 23 сентября для всех знаков зодиака: Весы, не распыляйтесь на мелочи

Астрологи дали прогноз на сегодня, 23 сентября 2021 года. День способствует проявлению внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания. Но не пускайте туда посторонних, сообщает Сегодня.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Овна

Вас ждет специфический день. Отложите все деловые переговоры и не говорите сегодня о том, в чем не уверены на все сто. Невнимательное отношение к своему здоровью может вам дорого стоить. Учитесь себя беречь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Тельца

Вам сегодня придется заняться работой, которая не доставит особого удовольствия. И отвертеться не получится, потому что это чревато последствиями. Если не знаете, как поступить, прислушайтесь к советам окружающих, а не полагайтесь на интуицию.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Близнецов

Вы четко понимаете, что вам нужно. Достигнете вы желаемого или нет – зависит только от вас. Действуйте не спеша, тщательно планируя свои ходы и отступления. Но не давайте разгуляться своему воображению сегодня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Рака

Все серьезные дела лучше отложить на другой день, а сегодня посвятить личным потребностям. Вы с удивлением обнаружите, что поговорка "делу – время, потехе – час" как раз про вас. Так что не теряйте времени даром.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Льва

Сегодня важно быть очень внимательными и аккуратными. Не сопротивляйтесь переменам: они либо пройдут мимо вас, либо изменят вашу жизнь к лучшему. Будьте спокойны – многое зависит от вашей исполнительности.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Девы

Будьте готовы к тому, что сегодня все пойдет не так, как вы хотели. Вместо работы вас ждет безделье, а вместо общения – гордое одиночество. А еще у вас вдруг откроется дар видения ситуации, но ненадолго, так что поспешите.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Весов

Неприятностей сегодня не предвидится, удача будет на вашей стороне, а запланированные дела решатся без труда, как будто сами по себе. Подумайте, на что вам стоит потратить высвободившиеся силы, и не распыляйтесь на мелочи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Скорпиона

Выслушайте каждого, кто будет делиться с вами полезной информацией и советами. Вы узнаете много нового. Но вот поступать вы вправе по-своему – не ошибетесь. Проявите осторожность на дороге, и не лезьте на рожон.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Стрельца

Вас ожидает достаточно напряженный день. Старые дела потребуют быстрого завершения, а на пороге уже появятся новые задачи. Но вы не будете чувствовать усталости и разочарования – вас увлечет сам процесс.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Козерога

Вам придется взять на себя ответственность и какие-то обязательства в рабочих вопросах. Человеческий фактор никто не отменял – так что выручайте. Возможно, уже завтра вам тоже понадобится подмена.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Водолея

Жизнь переменчива, и с этим вы ничего не сможете поделать. Сегодня в очередной раз что-то появится, а что-то уйдет. Смиритесь с этим и действуйте по обстоятельствам. Постарайтесь выкроить время для релакса.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Рыб

Вы сегодня попадете в центр всеобщего внимания. Умерьте свои амбиции и пересмотрите задуманное – вы еще успеете внести коррективы. Тщательно проверьте свою готовность к важной встрече и дерзайте.