Комаровский предложил платить пенсионерам за вакцинацию

На сегодня в Украине более 40% украинцев уже имеют антитела к коронавирусу. К тому же, вакцинированы 10 млн человек, поэтому через полгода-год антитела будут у каждого украинца. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский на телеканале "Украина 24", сообщает Зеркало недели.

"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, видимо, уже имеют антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс если мы будем продолжать вакцинацию, наконец, точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть - врачей, учителей ... надо просто вкладывать деньги в помощь" , - отметил медик.

По данным Комаровского, в Украине больше всего среди привитых лиц в возрасте от 20 до 35 лет, при этом вакцинация пенсионеров идет крайне слабо. Комаровский считает, что пенсионеров следует поощрять идти на вакцинацию материально. Например, выделяя "вознаграждение" в размере пяти тысяч гривен, если пенсионер получит обе дозы вакцины от коронавируса.