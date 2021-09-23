Китай отказался от инвестирования угольных электростанций
Китай не будет строить новые угольные электростанции за рубежом. Об этом заявил президент Китая Си Цзиньпин на Генассамблее ООН, сообщает Украинская правда.
"Китай усилит поддержку других развивающихся стран в развитии зеленой и низкоуглеродистой энергетики и не будет строить новые угольные энергетические проекты за рубежом", - цитируют западные СМИ китайского лидера.
В последние месяцы на Китай оказывалось сильное дипломатическое давление, чтобы положить конец его заграничному финансированию угольной промышленности.
BBC пишет, что это решение Китая может иметь решающее значение в борьбе с выбросами в мире и может ограничить расширение угольных электростанций во многих развивающихся странах в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь" (BRI). В рамках "Один пояс, один путь" Китай финансирует угольные проекты в таких странах, как Индонезия и Вьетнам.
Этот шаг следует за аналогичными заявлениями Южной Кореи и Японии в начале этого года. Вместе на эти три страны приходилось более 95% всего внешнего финансирования угольных электростанций, при этом основную долю составлял Китай.