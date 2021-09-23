Проблема с е-больничными: работникам могут отказать в выплате

С 1 сентября украинцев полностью перевели на электронные больничные. "Потерять" документ невозможно, ведь он будет находиться в личном кабинете страховщика-работодателя, который, к слову, может работнику и не оплатить больничный, сообщает UBR.

Доступ к ведомостям из электронного реестра больничных листов неработоспособности имеет и Гоструда, инспекторы которой проводят проверки на предприятиях.

Как работает

Е-больничный создается автоматически на основании медицинских выводов. Документ будет автоматически закрыт, если больной не посетил врача во второй раз.

Врач даже может не спросить пациента о месте работы, поскольку поиск работодателя происходит также автоматически. Поэтому желательно спросить врача, будет ли "выписан" е-больничный (во избежание возможных неувязок с работодателем) или же просто проведена медицинская консультация.

Если е-больничный будет, то лучше наперед сообщить об этом работодателю. В привычных ситуациях, когда человек работает, имея "незадействованый" е-больничный, он получает только зарплату. Но проблема в том, что есть работники, требующие уплаты как з/п, так и больничного.

Как отметила карьерный консультант Татьяна Пашкина, практически таких разговоров можно избежать только в отношении айтишников, которым нередко больничные компенсируют в таком же размере, как и заработную плату.

"В некоторых IT-компаниях есть такой мотивационный соцпакет, где сотрудникам оплачивают по больничным 100% от з/п. Если человек болен, полагают там, то пусть он лучше полечится и возвратится здоровым" , – говорит она.

Впрочем, работодатели в основном не хотят иметь с больничными ничего общего. Это чревато массой проблем, поэтому они предпочитают просто платить людям ту же зарплату, хоть те и будут лежать дома больными.

"Кадровикам и бухгалтерам легче не заморачиваться. Это ведь и отчетность, и проверки. Поставил не там точку – и уже уйма проблем. То же касается и паспортов. Одно и то же, например, отчество могут написать по-разному. Скажем, ГеНадіївна или ГеННадіївна" , – добавила эксперт.

Лечащий врач может этих нюансов не уловить, допустив несоответствие в больничном. А проблемы вылезут у работодателей.

Рабочий табель можно подправить

Смоделируем ситуацию: работник утром сообщает руководителю, что не сможет выйти на работу по состоянию здоровья с условием, что позже наверстает упущенное. Больной за консультацией обращается к врачу и через несколько дней выходит на работу, имея е-больничный. Хотя документ действует дольше.

В табеле стоят рабочие дни, за которые сотруднику выплатят зарплату. Но он приносит работодателю еще и е-больничный. Работодатель в таком случае может скорректировать табель рабочего времени, отображая все так, как было на самом деле. Для этого создается комиссия по соцстрахованию.

Состав комиссии определяется на усмотрение руководства. Она назначает больничные только за те дни, когда человек действительно отсутствовал. За совпавшие с работой дни – никаких больничных. Принятое решение комиссия сразу оформляет в протоколе и на протяжении пяти дней сообщает об этом работнику.

После этого бухгалтерия делает перерасчет зарплаты, насчитывая больничные лишь за некоторые дни. Это – первый вариант, когда работодатель может избежать выплат по больничному за отработанный период.

Можно выкрутиться

Второй выход при той же ситуации – работодатель оставляет все, как есть. За дни, когда человек по причине болезни и при наличии электронного больничного отсутствовал, таки насчитают зарплату. В таком случает сотрудник должен будет написать руководству пояснительную записку. Правда, ему придется соврать.

Необходимо будет отметить, что хоть он и чувствовал себя неважно, все равно вышел на работу, но узнал о появлении е-больничного уже после. В этом случае та же комиссия, рассмотрев больничный и записку, примет решение о выплате зарплаты за дни, на которые распространяется е-больничный.

"Чтобы избежать претензий Минсоца, мы вынуждены "подгонять" документы под невыплату больничных. У нас как раз была недавно такая ситуация с пояснительной запиской. Сотрудник написал, что о выдаче е-больничного проинформирован не был. А это проверить уже невозможно" , – признается HR одной из украинских компаний.

И врача тут сотрудник не подставит, поскольку несоответствий никто искать не станет, добавила она.

Добиться и денег, и больничных

Чтобы выбить себе уплату е-больничного сверх зарплаты, работник может обратиться и в Гоструда. И будет прав, поскольку, согласно законодательству, работодатель не сможет "отменить" выплату зарплаты. Заработанные деньги возвращению не подлежат, если работодатель выплатил их добровольно.

"Работодателю все равно придется выплачивать больничные. Вопрос: почему он "узнал" о е-больничном задним числом? Тем более, зная о нем, зачем он допустил человека к работе? Если больничный открыт, первые пять дней оплачивает работодатель. Далее – Фонд соцстрахования", – заметила эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент Светлана Кожушко.

Если же сотрудник во время болезни желает работать из дому, то он должен написать соответствующее заявление, а руководство – приказ о назначении надомной работы. Тогда комиссия по соцстрахованию откажет работнику в выплате больничного. Взамен больной получит только зарплату.

Когда смухлевать не получится

Если у человека, занятого на двух работах, имеется электронный больничный, то он не может в одно и то же время работать у одного, получая зарплату, а "болеть" у другого, получая больничные. В таком случае есть риск, что Фонд соцстрахования такое нарушение заметит. И о больничных можно будет забыть.

В результате первый работодатель, который за это время начислит зарплату работающему, но "болеющему" сотруднику, подставит другого работодателя, начислившего оплату больничных. Пашкина подчеркнула, что это подобно регистрации себя как безработного в Центре занятости при нечестной подработке.