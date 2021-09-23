Дамаск требует от Анкары вывод войск из Сирии

Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад. Так он прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны" , — отметил Микдад.

По мнению главы сирийского МИД, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".