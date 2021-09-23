Премьер Австралии не может дозвониться Макрону

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его попытки организовать беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не увенчались успехом, сообщает Интерфакс.

"Да, мы пытались. И возможностей для такого телефонного звонка пока нет. Но мы будем терпеливы" , - сказал Моррисон журналистам в Вашингтоне после встречи с американскими законодателями, на которой обсуждался вопрос о подводных лодках для Австралии и новый оборонный альянс с США и Великобританией AUKUS.

Австралийский премьер добавил, что "ждет с нетерпением" возможности для "аналогичной дискуссии".

Он отметил, что сделка по созданию атомного подводного флота, а также AUKUS получили двухпартийную поддержку во время его встреч с американскими законодателями и официальными лицами.