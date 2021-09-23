Rapid Trident-2021: украинские подразделения проверят по стандартам НАТО
Подразделения ВСУ в рамках многонациональных украинско-американских военных учений Rapid Trident-2021 будут сдавать экзамены на соответствие стандартам НАТО.
Об этом сообщает Минобороны.
В рамках военных учений Rapid Trident-2021 на Львовщину прибыли военнослужащие армий государств НАТО, которые будут проводить оценки возможностей украинских подразделений действовать совместно с военными формированиями Альянса.
"Мы будем оценивать готовность двух украинских подразделений: роты РХБЗ и инженерно-саперной. Команда оценщиков - интернациональная. В нее входят как специалисты из Украины, так и офицеры из Австрии, Грузии, Боснии и Герцеговины, Германии и Швеции. Все они профессионалы с колоссальным практическим военным опытом. В рамках оценки команда специалистов должна проверить более 800 пунктов готовности и соответствия международным стандартам", - отметил подполковник ВСУ Андрей Лихошерстов.
Этот этап оценки - финальный, ведь он является последним этапом четырехкомпонентного процесса подготовки к совместным действиям с иностранными коллегами.