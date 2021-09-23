Rapid Trident-2021: украинские подразделения проверят по стандартам НАТО

Подразделения ВСУ в рамках многонациональных украинско-американских военных учений Rapid Trident-2021 будут сдавать экзамены на соответствие стандартам НАТО.

Об этом сообщает Минобороны.

В рамках военных учений Rapid Trident-2021 на Львовщину прибыли военнослужащие армий государств НАТО, которые будут проводить оценки возможностей украинских подразделений действовать совместно с военными формированиями Альянса.

"Мы будем оценивать готовность двух украинских подразделений: роты РХБЗ и инженерно-саперной. Команда оценщиков - интернациональная. В нее входят как специалисты из Украины, так и офицеры из Австрии, Грузии, Боснии и Герцеговины, Германии и Швеции. Все они профессионалы с колоссальным практическим военным опытом. В рамках оценки команда специалистов должна проверить более 800 пунктов готовности и соответствия международным стандартам" , - отметил подполковник ВСУ Андрей Лихошерстов. ﻿

Этот этап оценки - финальный, ведь он является последним этапом четырехкомпонентного процесса подготовки к совместным действиям с иностранными коллегами.