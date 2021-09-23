Президент Эстонии: Украина может рассчитывать на нашу поддержку

Эстония призывает мировое сообщество не забывать о российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины, сообщает Укринформ.

О поддержке Украины в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Нельзя забывать об оккупированном Крымском полуострове и ситуации на востоке Украины. Украина может рассчитывать на нашу твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета и территориальной целостности, а также на политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией" , - сказала Кальюлайд.

По ее убеждению, "безопасность - неделима, поэтому безопасность Украины является и нашей безопасностью".