Президент Эстонии: Украина может рассчитывать на нашу поддержку
Эстония призывает мировое сообщество не забывать о российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины, сообщает Укринформ.
О поддержке Украины в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Нельзя забывать об оккупированном Крымском полуострове и ситуации на востоке Украины. Украина может рассчитывать на нашу твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета и территориальной целостности, а также на политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией", - сказала Кальюлайд.
По ее убеждению, "безопасность - неделима, поэтому безопасность Украины является и нашей безопасностью".
"В качестве избранного члена Совета безопасности ООН мы продолжаем поддерживать в его повестке дня вопрос российской агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма", - отметила президент Эстонии.