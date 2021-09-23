Венедиктова о покушении на Шефира: мы столкнулись с профессионалами

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщает Украина 24.

Она отметила, что вечером было совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены и задействованы.

"Поставили следующий дедлайн, когда мы проговариваем, это восьмая утра завтра. Будет создана совместная следственная группа. На сегодня продолжают продолжаться следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие выводы" , — сказала Венедиктова.

На вопрос, можно ли раскрыть дело по горячим следам, Венедиктова ответила:

"Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами. У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем. Это было хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно".