Эти продукты мешают вашему сну: полезная подборка

Кофе, чай и шоколад, содержащие кофеин, – не единственный источник плохого сна. Список продуктов, которые бодрят, куда больше, сообщает 24 Канал.

Если вы долго крутитесь в постели, причиной могут быть продукты, о которых вы даже не догадываетесь. Поэтому не теряйте лишние часы на попытки заснуть, а просто не употребляйте их перед сном.

Продукты, которые мешают вам спать

Пицца

Вы можете часто испытывать дискомфорт после пиццы, мороженого, сливочного масла и жареных продуктов. Причиной является высокое содержание насыщенных жиров и натрия. Употребление таких продуктов перед сном приводит к некрепкому сну.

Смузи

Чрезмерное потребление сахара не только вызывает проблемами со здоровьем, такие как сахарный диабет, увеличение веса и высокое кровяное давление. Сладкое также может ухудшить ваш сон. И если вы избегали конфет, выпечки, десертов и газированной воды, но часто радовали себя полезным смузи, тогда не повторяйте этого. Казалось бы, коктейли из магазинов не должны навредить, но это не так. В среднем смузи содержит около 4 чайных ложек сахара на одну порцию. Такие сладкие напитки спровоцируют энергетический скачок, который ухудшит ваш сон.

Сыр

Это кажется смешным, но чем вкуснее сыр, тем хуже он для вашего сна. Хотя белок в сыре обеспечивает триптофан и аминокислоту, которые могут помочь расслабиться и спать лучше, но все не так однозначно.

По данным клиники Майо, сильные и долго выдержанные сыры, такие как чеддер, грюйер и пармезан, содержат большое количество аминокислоты тирамина, которая ускоряет сердцебиение.

Помидор

Кажется, этот полезный овощ никак не может влиять на сон. Однако продукты на основе томатов изрядно испортят вам ночной отдых. Дело в том, что томатные соки и соусы могут раздражать слизистую оболочку желудка, повышать уровень кислотности в организме, вызывая расстройство пищеварения и изжогу.

Вода

Вода очень коварная, ведь она приносит много пользы организму, но может нарушить ваш сон. Перед тем как ложиться в постель не стоит много пить, ведь вы точно проснетесь не один раз ночью с желанием избавиться от лишней жидкости. Поэтому не наполняйте организм водой перед сном.

Алкоголь

Считается, что алкоголь может помочь быстрее уснуть. Но на самом деле он может вызвать много нарушений. Чрезмерное употребление алкоголя часто приводит к апноэ во время сна и сильному храпу. Он нарушает дыхание, расслабляя мышцы горла. Такие напитки также снижают способность мозга просыпаться и выявлять недостаток кислорода в организме, а это может привести к более длительным и частым дыхательным паузам.