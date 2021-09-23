Землетрясение в Украине: толчки ощущались в четырех областях

В четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области, сообщает Обозреватель.

Землетрясение зафиксировали в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Больше всего землетрясение ощущалось около города Чортков (предварительные координаты 48,93 с.ш. и 25,88 в.д).

В Украине произошло землетрясение. Первые подробности

В соцсетях пользователи писали, что толчки ощущались также в Ивано-Франковской, Винницкой и Черновицкой областях.