Землетрясение в Украине: толчки ощущались в четырех областях
В четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области, сообщает Обозреватель.
Землетрясение зафиксировали в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
Больше всего землетрясение ощущалось около города Чортков (предварительные координаты 48,93 с.ш. и 25,88 в.д).
В соцсетях пользователи писали, что толчки ощущались также в Ивано-Франковской, Винницкой и Черновицкой областях.
"У нас в Черновицкой области у Днестра хорошо слышно", "Город Бар, Винницкая область. Тоже хорошо ощущалось землетрясение", "Новоднестровск Черновицкой области. Я почувствовал, аж проснулся", "Каменец-Подольский почувствовал", "И у нас было хорошо слышно. Франковщина", – писали украинцы.