Перечень туристических направлений: куда поехать на бархатный сезон украинцам

Украинцы часто выбирают для отпуска не летнюю, а осеннюю пору, когда начинается бархатный сезон. Это период с сентября по октябрь, в некоторых странах продолжается до ноября. В Украине он начинается в августе и заканчивается в сентябре. Кстати, бабье лето и бархатный сезон - это одно и то же, сообщает УНИАН.

Далее информация о наиболее популярных заграничных туристических направлениях.

Какие страны открыты для Украины с сертификатом о вакцинации или тестом

Для тех украинцев, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции Covid-19, у нас хорошие новости - выбор локации для отпуска более широкий, нежели у не вакцинированных граждан. В перечень стран, которые принимают туристов с отрицательным тестом или сертификатом о вакцинации, попали:

Австрия

Огромное количество национальных заповедников, глубины австрийских озер и, конечно, Альпы - гордость Австрии и причина, по которой поток туристов не иссякает никогда. Посетить страну можно двумя способами.

Без регистрации и карантина:

справка о вакцинации, где указано, что последняя прививка была сделана не позднее, чем от 14 до 270 дней перед въездом.

Список разрешенных вакцин: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

С регистрацией с карантином:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну или тест на антигены (срок действия - 48 часов);

10-ти дневный карантин.

Кипр

Республика стала одним из самых популярных туристических направлений. И это не удивительно - именно здесь можно познать тайны Древней Греции, увидеть купальни и храмы, где тысячи лет назад Боги вершили судьбы людей. Правила въезда на родину Афродиты вполне лояльны:

Для вакцинированных украинцев:

сертификат о вакцинации международного образца, который нужно загрузить на Cyprus Flight Pass.

Список разрешенных вакцин: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Для невакцинированных украинцев:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну;

обязательное ПЦР-тестирование по прилету в аэропорту.

Хорватия

Брионские острова, где можно найти руины римских построек I века, кристально чистые Плитвицкие озера, где находятся 16 изумрудных карстовых озер и 92 серебристых водопада, и "Жемучина Адриатики" - неповторимый Дубровник.

Увидеть красоты государства с тысячелетней историей можно, если у вас есть один из таких документов:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну;

тест на антигены, сделанный за 48 часов до въезда;

сертификат вакцинации, где указано, что последняя доза была введена не позднее, чем от 14 до 210 дней;

справка о том, что вы переболели коронавирусом и получили одну дозу вакцины не позднее, чем за 210 дней до въезда в страну;

положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген, который подтверждает, что вы переболели Covid-19 и выздоровели в течение предыдущих 180 дней, а тест был сделан не ранее 11 дней до пересечения границы.

Если у вас не окажется ни одного из документов, перечисленных выше, вам придется сдать тест и находиться на изоляции до момента получения результатов. В случае отсутствия теста изоляция будет длиться 10 дней.

Список вакцин, которые признает Хорватия: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Janssen/Johnson&Johnson.

Турция

Давно полюбившееся украинцами направление, которое с каждым годом радует все больше и больше. Кроме классического отдыха all inclusive можно отправиться на самостоятельную экскурсию в Стамбул, насладиться восточными лакомствами и, конечно, искупаться в одном из четырех морей.

Правила въезда на территорию страны нельзя назвать суровыми. Вам необходимо иметь при себе:

сертификат о полной вакцинации, завершенной не менее, чем за 14 дней до пересечения границы;

справка о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев;

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну;

тест на антигены, сделанный за 48 часов до въезда.

Турция признает только те вакцины, которые были одобрены ВОЗ: Moderna; Pfizer/BioNTech; Johnson&Johnson; AstraZeneca; Sinopharm; Covishield; Sinovac.

В какие страны можно лететь без вакцинации от Covid-19

Сейчас всего 5 государств не требуют от путешественников никаких документов о результатах тестирования на антигены или наличия ПЦР-тестов. Также для пересечения границ не нужны сертификаты о вакцинации. К таким странам относятся:

Нидерланды;

Доминикана;

Мексика;

Испания;

Венгрия.

Единственный нюанс - если вы летите в Венгрию на самолете, то вам, всё-таки, необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну. Также Венгрия признает украинские или венгерские сертификаты о вакцинации.