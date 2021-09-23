Кейт Миддлтон устроила прием в Букингемском дворце: эффектный выход

В мае этого года Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом Hold Still, которую посвятила пандемии коронавируса. В среду, 22 сентября, она устроила прием для партнеров, которые помогли воплотить ее идею в жизнь. Для торжественного мероприятия супруга принца Уильяма подобрала белоснежный аутфит, сообщает 24 Канал.

Через неделю после выхода из летнего отпуска Кейт Миддлтон организовала официальный прием в Букингемском дворце. Вместе с партнерами она отпраздновала успешную реализацию фотопроекта, в который вошли 100 портретов, сделанных во время первого локдауна в Великобритании.

"Понадобилось много времени, чтобы собрать всех, кто стоял за этим невероятным проектом, но сегодня вечером нам наконец это удалось, " , – призналась Кейт Миддлтон.

Она поблагодарила не только представителей Национальной портретной галереи в Лондоне и другие организации, и тысячи людей по всей стране, которые поделились своим опытом карантина. По словам Кейт, "без них проект был бы невозможен".

Для первого торжественного мероприятия после двух месяцев затишья Кейт Миддлтон выбрала белый ансамбль. Она надела приталенный твидовый жакет с поясом, который носит вместо блузки.

Кейт Миддлтон в белом наряде / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

На приеме в Букингемском дворце Кейт Миддлтон собрала волосы в высокий изящный хвост. Такая прическа акцентировала на оригинальных длинных серьгах, которыми она подчеркнула новый аутфит. Из других аксессуаров на жене Уильяма была лаконичная цепочка с подвеской.