США пожертвуют другим странам еще 500 млн доз вакцины

США закупят еще 500 миллионов доз вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer для их поставки в другие страны до конца сентября 2022 года, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заявил американский президент Джо Байден на открытии виртуального саммита, посвященного борьбе с пандемией COVID-19.

"Сегодня я объявляю о еще об одном историческом обязательстве: США закупают еще 500 миллионов доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать их странам с низким и средним уровнем дохода" , - заявил Байден.

По его словам, эти дозы будут изготовлены в США, а их поставки завершат до 22 сентября 2022 года.

"Чтобы победить пандемию здесь, ее надо победить везде" , - подчеркнул американский президент.

Поэтому Байден призвал другие развитые страны к щедрым пожертвованиям вакцин от коронавируса бедным странам мира.

В Белом доме заверили, что это пожертвование не будет привязано ни к каким условиям.

Лидеры других стран также пообещали увеличить объем вакцин, которые предоставят бедным государствам. Германия намерена передать до конца года в другие страны 100 миллионов доз.

Кроме того, во время саммита США и ЕС объявили о более тесном сотрудничестве в борьбе с вирусом.