Microsoft представила смартфон-книжку с двумя экранами

Оригинальный складной смартфон Microsoft Surface Duo с двумя дисплеями по характеристикам был устаревшим уже на момент запуска: у него был чипсет предыдущего поколение и не было поддержки 5G, чем щеголяли все конкуренты в его ценовой категории. ﻿Microsoft основательно поработала над ошибками и сегодня представила кардинально переработанный Surface Duo 2, сообщает 3Dnews.

Новый смартфон доступен в белом и чёрном цветах. Как и его предшественник, устройство может похвастаться двумя отдельными экранами.

В разложенном состоянии они складываются в большую 8,3-дюймовую панель с тонкой полосой посередине. Оба дисплея могут похвастаться частотой обновления 90 Гц и покрыты закалённым стеклом Corning.

Одним из ключевых нововведений в Suarface Duo 2 является использование актуального флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 888, что позволит новинке конкурировать с другими продвинутыми решениями. Напомним, что прошлогодний Surface Duo основывался на Snapdragon 855, представленном ещё в 2018 году. Вместе со свежим чипсетом новинка получила поддержку сетей 5G. Кроме того, Microsoft заявляет, что Surface Duo 2 является самым тонким 5G смартфоном на сегодняшний день. Речь, видимо, о толщине в разложенном виде.

Оригинальный Surface Duo был оборудован одной камерой, расположенной над дисплеем, и она не могла похвастаться высоким качеством снимков. Этот недостаток устранён в Surface Duo 2. Смартфон получил тройную основную камеру, совмещающую три 12-Мп датчика с широкоугольной, сверхширокоугольной и телефото оптикой. Широкоугольная камера может похвастаться оптической стабилизацией изображения.

Microsoft делает ставку на продвинутые возможности ПО нового продукта. Как и предыдущая модель, новинка работает под управлением модифицированной версии Android, заточенной под работу на устройстве с двумя экранами. В ходе презентации Microsoft похвасталась, что уже около 150 игр, включая такие хиты, как Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5 могут использовать один из дисплеев как контроллер, а на втором отображать геймплей. Surface Duo 2 будет работать под управлением Android 11 из коробки, хотя модель первого поколения до сих пор ограничена Android 10.

Microsoft Surface Duo 2 выйдет на рынок 21 октября. Цена новинки будет начинаться с отметки в $1499,99.