За 8 месяцев рост промпроизводства замедлился – Госстат

Промышленное производство в Украине в августе выросло на 0,6% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,2%, сообщает Экономическая правда.

По данным Госстата, по сравнению с июлем 2021 года промышленное производство в стране сократилось на 3,3%, с учетом сезонной корректировки - на 0,6%.

При этом в добывающей промышленности спад составил 2,5%, тогда как рост в переработке - 2,2%, в снабжении электроэнергией, пара и кондиционированного воздуха - 0,2%.

Всего за восемь месяцев зафиксировали замедление роста промпроизводства до 1,7% с 1,8% по итогам семи месяцев и 2,1% по итогам полугодия.