Коммунальные службы начали снабжать электромобилями

Украина постепенно перенимает западный опыт по комплектованию коммунальных служб электромобилями. В частности, две «зеленых» машины появились на балансе муниципальной инспекции Тернополя, сообщает АвтоПортал.

В распоряжение тернопольских «муниципальщиков» поступили компактные китайские «электрички», которые могут ускоряться до 45 км/ч и проезжать на одном заряде до 100 км.

Как отмечает местное издание te.20minut.ua, стоимость этих машин – 12 000 долларов за штуку, однако городу они достались в подарок от компании Корсар.

Задача муниципальной инспекции Тернополя – предупреждение и профилактика нарушений правопорядка на территории Тернопольской городской территориальной общины во взаимодействии с Национальной полицией и другими правоохранительными и контролирующими структурами. Электромобили же будут использоваться ее сотрудниками для патрулирования городских парков и набережной Тернопольского пруда. В комментарии СМИ начальник управления муниципальной инспекции Игорь Максимов, благодаря электромобилям, инспекторы смогут эффективно и быстро работать, выносить постановления и оформлять админпротоколы на нарушителей.

Комментарий:

Конечно, подобные инициативы со стороны бизнеса не могут не радовать. Благодаря им украинские города облагораживаются. Однако вызывает вопрос названная цена автомобилей. Конкретно эту модель мы не нашли, но похожие машины продают в Китае (через интернет) по цене от 1 000 до 2 000 долларов. Даже с учетом доставки и растаможки каждый электрокар стоит в лучшем случае 5 тысяч, поэтому не совсем ясно, откуда взялся прайс в $12 000.