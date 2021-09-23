Lotus рассказал о новой электрической платформе

Британская компания Lotus презентовала перспективную модульную электрическую платформу LEVA (Light weight Electric Vehicle Architecture). Она станет основой не только для автомобилей бренда, но и будет использоваться другими производителями, сообщает Обозреватель.

Последнее время благодаря инвестициям от китайского холдинга Geely британский Lotus развел бурную деятельность. Летом этого года руководство компании уже представила платформу LPA (Lotus Premium Architecture), которая станет основой для создания в ближайшие несколько лет двух кроссоверов и четырехдверного купе.

Архитектура LEVA является перспективной разработкой специалистов Lotus, которая станет универсальной и будет предлагаться для использования не только для собственных нужд, но и для сторонних компаний. В проекте помимо инженеров бренда стала британская металлургическая компания Sarginsons Industries и Лондонский университет Брюнеля. Ранее в компании анонсировали программу сотрудничества с концерном Renault и входящей в его состав компанией Alpine в области создания электрических спорткаров.

Основа двухместного спорткара с короткой базой (2470 мм), вертикально расположенной АКБ емкостью 66,4 кВтч и 476-сильным электромотором. Источник: Lotus

Основа для длиннобазного (2650 мм) купе с батареей на 99,6 кВтч и двумя моторами суммарной мощностью 884 л.с. Источник: Lotus

Основа для спорткара с посадочной формулой 2+2 на длинной базе, горизонтально расположенной АКБ на 66,4 кВтч, а также одним (476 л.с.) или двумя двигателями (884 л.с.). Источник: Lotus

Руководителем проекта LEVA стал Ричард Рэкхэм – один из авторов легендарной модели Lotus Elise. Главная особенность платформы — два варианта расположения батареи. Первый, получивший обозначение Chest (англ. короб) предполагает размещение АКБ вертикально за сиденьями. Это идеально подойдет для классических среднемоторных споркаров и позволит уменьшить высоту машины. Второй вариант – Slab (англ. пластина) предусматривает расположение батареи под полом. Такую компоновку можно использовать для широкого спектра моделей, в том числе, кроссоверов.

Кроме того, модельная платформа LEVA позволит менять колесную базу, емкость батарей и мощность электромоторов. В планах – три основные модели на платформе LEVA. Двухместный спорткар с короткой базой (2470 мм), вертикально расположенной АКБ емкостью 66,4 кВтч и 476-сильным электромотором. Длиннобазное (2650 мм) купе с батареей на 99,6 кВтч и двумя моторами суммарной мощностью 884 л.с. Третий вариант – спорткар с посадочной формулой 2+2 на длинной базе, горизонтально расположенной АКБ на 66,4 кВтч, а также одним (476 л.с.) или двумя двигателями (884 л.с.).

В списке инноваций платформы LEVA – уникальная экотехнология производства несущей конструкции, позволяющая снизить вредные выбросы, малый вес, а также использование цилиндрических аккумуляторов, обладающих более высокой емкостью.

Первые автомобили на модульной архитектуре LEVA увидят свет в 2026 году.